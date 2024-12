Violenza e caos al pronto soccorso di Busto Arsizio: feriti quattro poliziotti e un’infermiera, danni nell’area triage

Gli autori dell'aggressione sono due persone con problemi di tossicodipendenza e un cittadino straniero

Si è scatenato il panico nel pronto soccorso di Busto Arsizio oggi, 22 dicembre. Intorno alle 3 di pomeriggio, due uomini con problemi di tossicodipendenza – scrive l’Ansa -, entrambi noti alle forze dell’ordine, hanno iniziato a picchiarsi tra loro. Il personale sanitario che ha provato a separarli è stato raggiunto da insulti e minacce. Dall’ospedale è dunque partita la richiesta di aiuto al 112, che ha inviato dei poliziotti nella struttura. All’arrivo degli uomini in divisa, i due soggetti si sono coalizzati e hanno aggredito gli agenti. Sono stati segnalati anche diversi danni agli arredi dell’area triage. Comunque, proprio quando i poliziotti stavano per contenerli, in ospedale è arrivata un’ambulanza con a bordo un cittadino nordafricano. L’uomo è sceso dal mezzo di soccorso in stato di agitazione e anche lui si è scagliato contro gli agenti. L’unico modo per placare i tre è stato ammanettarli. Nonostante avesse i polsi legati, una dei tre aggressori – l’unica donna – ha iniziato ad attaccare verbalmente un’infermiera, per poi colpirla all’improvviso con una testata. «Per lei, che si è rivelata la più violenta del trio, è scattato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale d’intesa con il pubblico ministero», riporta sempre l’agenzia di stampa. Il bilancio finale della follia scoppiata questo pomeriggio al pronto soccorso di Busto Arsizio è di quattro poliziotti e un’infermiera feriti.

Immagine di copertina: Google Street View | Pronto soccorso di Busto Arsizio