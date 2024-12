New York, dà fuoco a una donna sulla metropolitana: niente da fare per la vittima, il killer è in fuga

L'attacco è avvenuto alle 7.30, ora locale, sulla linea F. Nessun altro passeggero è rimasto ferito

New York, il vagone della metropolitana sulla linea F ha raggiunto l’altezza della stazione di Stillwell Avenue, a Coney Island. Un uomo si avvicina a una donna, le dà fuoco e poi scappa. È successo alle 7.30 – ora locale – di oggi, 22 dicembre. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Nessun altro passeggero, invece, è rimasto ferito. Il killer è ancora in fuga: la polizia sta setacciando le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate a bordo dei treni e nelle stazioni. Non sono state rese note l’età e l’identità della donna uccisa. Continua a subire colpi la reputazione della sicurezza sulla rete metropolitana di New York. Appena un mese fa, un uomo ha sparato colpi d’arma da fuoco nelle viscere dell’Upper West Side.