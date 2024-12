La bufala del nuovo codice della strada che vi multa se camminate ubriachi

Nessuna «nuova multa» e nessun «paradosso del nuovo codice della strada», si parla di un reato previsto da decenni

Secondo quanto riportato da Ansa, un giovane avrebbe lasciato la sua auto vicino al locale dove aveva trascorso la serata bevendo un po’ troppo, preferendo tornare a casa a piedi. Una decisione saggia e responsabile, evitando non solo di essere fermato alla guida in stato di ebbrezza, ma anche di causare danni al prossimo. Tuttavia, i Carabinieri lo avrebbero comunque multato. L’articolo di Ansa spiega il motivo, ma molti si soffermano sulla multa, ricollegando erroneamente il fatto al nuovo codice della strada.

L’uomo non è stato multato a causa del nuovo codice della strada.

Il reato contestato è quello di ubriachezza, previsto dall’art. 688 del Codice Penale.

Chiunque, anche in assenza di un’auto lasciata nel parcheggio del locale dove ha alzato troppo il gomito, poteva essere multato per lo stesso motivo negli anni passati.

Analisi

La narrazione che incolpa il nuovo codice della strada viene diffusa attraverso post come il seguente:

La nuova Multa della “moralità pubblica”

Lascia auto per non guidare ubriaco, multato mentre torna a casa a piedi col nuovo codice della strada…

Ecco un post più elaborato:

IL PARADOSSO DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA: SI VIENE MULTATI ANCHE A PIEDI Con il nuovo codice della strada, anche se a piedi, si può essere multati per aver bevuto. È capitato ad un giovane ragazzo che aveva, coscienziosamente, lasciato l’auto parcheggiata fuori al locale perché non in grado di guidare, ma è stato multato lo stesso, anche se a piedi, per “ubriachezza”.

Il vero motivo della multa

La narrazione fuorviante viene veicolata anche grazie a un titolo di Fanpage («Lascia auto per non guidare ubriaco, multato mentre torna a casa a piedi col nuovo codice della strada»), nonostante questo riporti al suo interno l’informazione utile a comprendere che il nuovo codice della strada non abbia nulla a che fare con la multa:

Dopo averlo fermato per una verifica, è stato identificato, e a seguito di un controllo della sua situazione psicofisica, gli è stata contestata l’ubriachezza in luogo pubblico, come previsto dall’articolo 688 del codice penale. La sanzione per questa infrazione va da 51 a 309 euro, ma al giovane è stata applicata una multa ridotta di 102 euro.

Stessa informazione riportata correttamente da Ansa:

E’ stato identificato e dopo la sommaria verifica delle condizioni gli hanno contestato l’articolo 688 del codice penale che prevede una multa da 51 euro a 309 e ridotta a 102 euro per chi è ubriaco in un luogo pubblico.

Quanto previsto dall’art. 688 del Codice Penale non riguarda il codice della strada. Il reato in questione («Ubriachezza») riguarda chiunque sia colto in stato di manifesta ubriachezza. Come spiegato su Brocardi.it, risulta «sufficiente la evidente e percepibile ebrietà», pertanto non occorre che lo stato di ubriachezza sia anche molesto o pericoloso per l’ordine pubblico.

Per comprendere ulteriormente il mancato legame con il nuovo codice della strada, nella scheda fornita da Brocardi.it troviamo diverse sentenze a riguardo datate 2002 e persino 1986:

Cass. pen. n. 6336/1986 Il reato di cui all’art. 688 c.p. deve ritenersi pienamente sussistente laddove il comportamento in pubblico dell’agente denunci inequivocabilmente uno stato di manifesta ubriachezza, tale da essere facilmente percepito da chiunque, come nel caso in cui l’agente presenti un alito fortemente alcoolico, abbia un’andatura barcollante e presenti una pronuncia incerta e balbettante.

Il nuovo codice della strada

Sul sito di Altalex è presente la nuova versione aggiornata del codice della strada (aggiornato in data 9 dicembre 2024). L’articolo da tenere in considerazione è il 186 «Guida sotto l’influenza dell’alcool» dove viene espressamente indicato il conducente di un mezzo come autore della violazione. Non c’è alcun riferimento riguardo conducenti a piedi che abbiano lasciato l’auto parcheggiata senza dunque guidarla in stato di ebbrezza. Non viene indicato l’articolo 688 del Codice Penale, neanche nell’articolo «Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti: la mind map» che spiega le nuove disposizioni.

Conclusioni

La vicenda narrata da Ansa non ha nulla a che fare con una «nuova multa» o con un «paradosso del nuovo codice della strada». Il giovane rischiava di essere beccato dagli agenti e multato in qualsiasi caso, anche se sprovvisto di un mezzo.

