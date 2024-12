Federica Brignone vince lo slalom gigante di Semmering

L'azzurra conquista la terza tappa della stagione femminile di Coppa del mondo

Federica Brignone ha trionfato nello slalom gigante di Semmering, chiudendo 57 centesimi di secondo davanti alla svedese Sara Hector. L’azzurra aveva vinto anche la prima manche, poi si è confermata nella seconda in 2’03”14. Terza sul podio la neozelandese Alice Robinso. In Austria Brignone ha vinto la terza tappa della stagione femminile di Coppa del mondo. È il successo numero 29 in carriera in Coppa del mondo per Federica Brignone, che si conferma l’azzurra più vincente di sempre. Per lei è anche il secondo successo stagionale e ottiene il pettorale rosso della leader di disciplina. In classifica per l’Italia c’è anche Marta Bassino, settima in 2’04″47.