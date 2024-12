Verbania, aggredisce con l’acido al volto la ex compagna: arrestato un 60enne per lesioni

La donna, che si trovava nel suo negozio, si è salvata gridando e attirando l'attenzione dei vicini

Si è salvata gridando, mentre il suo aguzzino provava a zittirla e sfregiarla con dell’acido, e attirando così l’attenzione dei commercianti vicini. Una donna di 60 anni, di professione parrucchiera, è stata aggredita nel suo negozio a Verbania, in Piemonte, nel tardo pomeriggio di sabato 28 dicembre. Fuori era già buio quando l’uomo, un pizzaiolo di origini sarde, anche lui di circa 60 anni ed ex compagno della vittima, si è introdotto nella sala di bellezza e ha spinto la donna dentro la sgabuzzino, gettandole addosso un liquido corrosivo per sfregiarle il volto. I negozianti attorno hanno sentito le urla disperate della donna e sono piombati nel locale, riuscendo a fermare il suo aggressore e chiamare le forze dell’ordine che lo hanno arrestato. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 e in pochi minuti la vittima è stata portata in ospedale. Secondo quanto riferisce La Stampa, che ha dato notizia dell’accaduto, le ferite riportate dalla donna non sono state particolarmente gravi. Tanto che è riuscita a parlare con gli investigatori, raccontando cosa era successo e permettendo al pm di formalizzare le accuse. Il magistrato contesta all’aggressore, che non risulta residente in zona, l’articolo 583 quinquies del codice penale, contro chi «cagiona lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso». Un reato che prevede una pena dagli 8 ai 14 anni. Secondo quanto ricostruito in queste ore, i due avevano avuto una relazione che era terminata da oltre un mese.