Cybertruck di Tesla esplode di fronte all’hotel di Trump a Las Vegas: l’altro attacco di Capodanno che scuote gli Usa – Il video

Il timore di un collegamento con la strage di New Orleans. Nel veicolo ritrovate bombole di gas e mortaretti. Le indagini della polizia

Le autorità americane indagano sull’esplosione di un furgone Tesla andato in fiamme la mattina di mercoledì 1° gennaio fuori dal Trump International Hotel di Las Vegas, nella quale una persona è morta e sette sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del Cybertruck – preso in affitto – ha guidato su e giù per il Las Vegas Boulevard prima di fermarsi di fronte all’hotel della catena che fa capo a Donald Trump. Lì è stato fermo per una quindicina di secondi, prima di saltare in aria. Il capo della polizia di Las Vegas Kevin McMahill ha detto che gli agenti intervenuti hanno poi trovato nel retro del furgone bombole di gas e da campeggio e un’ampia scorta di mortaretti. Non è chiaro al momento se l’esplosione avesse intenti terroristici o se vi sia alcun legame con la strage avvenuta poco prima a New Orleans, dove un 42enne texano «ispirato dall’Isis» ha investito e sparato sulla folla, uccidendo almeno 15 persone. Al momento «crediamo che sia un incidente isolato», ha detto McMahill, senza però escludere nulla mentre le indagini sono in corso. A ipotizzare una possibile connessione con l’attacco terroristico di New Orleans è stato tra gli altri Elon Musk, fondatore di Tesla oltre che super-consulente di Donald Trump: «Sia questo Cybertruck che l’F-150 usato nell’attentato suicida a New Orleans sono stati noleggiati da Turo. Forse sono collegati in qualche modo», ha scritto il magnate di origine sudafricana su X. Sinora però non c’è alcuna conferma o smentita certa in merito.