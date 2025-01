Giancarlo Giorgetti nominato «ministro delle Finanze dell’anno» da The Banker del Financial Times

La prestigiosa pubblicazione sugli affari internazionali mette tra le motivazioni «l’aver vinto il rispetto per il suo impegno nel ridurre il crescente deficit in Italia»

Giancarlo Giorgetti è stato nominato «ministro delle Finanze dell’anno» da The Banker, pubblicazione mensile sugli affari internazionali del Financial Times. Tra le motivazioni del riconoscimento, scrive la rivista, «l’aver vinto il rispetto per il suo impegno nel ridurre il crescente deficit in Italia e nel sostenere gli investimenti pubblici, con un piano a lungo termine volto a ridurre l’imponente rapporto debito-Pil». Per la pubblicazione di Londra «essere il ministro delle Finanze in Italia è un compito ingrato. I problemi economici che affliggono il Paese sono tanti: una crescita lenta, la bassa produttività, l’elevata evasione fiscale e uno dei più onerosi debiti pubblici al mondo. «Queste sfide – precisa The Banker – spiegano perché molti governi italiani hanno finito per nominare principalmente dei tecnici come ministri delle finanze negli ultimi due decenni. Giorgetti, nominato nel 2022, rappresenta un’eccezione. È un veterano della politica, visto come un moderato e sostanzialmente un membro pro-Europa del partito della Lega».

I buoni rapporti con Bruxelles

The Banker sottolinea poi i buoni rapporti di Giorgetti con Bruxelles: «La Commissione Ue ha elogiato il suo lavoro, considerando la manovra di bilancio 2025 dell’Italia in linea con le sue raccomandazioni e le sue regole, e definendo il piano di rientro del debito del Paese credibile e sostenibile. Il via libera dell’Unione europea all’Italia – prosegue – per Giorgetti e per il governo italiano è stato una vittoria importante, tenendo anche conto che pochi Paesi hanno rispettato gli impegni e le regole Ue. La Commissione ha infatti bacchettato diversi Stati, tra cui Germania e Paesi Bassi, rimproverandoli di aver speso troppo».

Foto copertina: ANSA / MASSIMO PERCOSSI | Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti