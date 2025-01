Media iraniani: «Per Papa Francesco Netanyahu ignora le leggi internazionali e i diritti umani»

Secondo l’agenzia "Irna", il Pontefice avrebbe pronunciato queste parole durante un incontro con il Rettore dell’Università delle religioni e delle denominazioni dell’Iran

«Non abbiamo problemi con gli ebrei, l’unico problema è con Netanyahu che, ignorando le leggi internazionali e i diritti umani, ha creato crisi nella regione e nel mondo». Secondo l’agenzia iraniana Irna, a pronunciare queste parole sarebbe stato Papa Francesco durante un incontro avvenuto ieri – venerdì 3 gennaio – con il rettore dell’Università delle Religioni e delle Denominazioni dell’Iran, Abolhassan Navab. Durante il colloquio tra i due, sempre secondo i media di Teheran, Navab avrebbe espresso gli auguri per il nuovo anno e lodato la «posizione coraggiosa del Papa nella difesa del popolo palestinese». E poi ancora: «Non dobbiamo rimanere in silenzio nella difesa degli oppressi, indipendentemente da razza, colore, etnia e religione», ha sottolineato ancora il rettore, aggiungendo: «L’Iran non ha alcun problema con il popolo ebraico, il nostro problema è con assassini come il primo ministro israeliano».

A quel punto il Papa avrebbe risposto accusando Netanyahu – contro il quale è stato spiccato a novembre un mandato d’arresto da parte della Corte penale internazionale con l’accusa di «crimini di guerra e contro l’umanità», e sottolineando che le «organizzazioni internazionali dovrebbero affrontare questa questione, pensando rapidamente a una soluzione». Le dichiarazioni del Pontefice rischiano di riaccendere le polemiche, com’era accaduto dopo la pubblicazione di un passaggio del libro, La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore, dove il Papa chiedeva di «indagare a fondo per determinare se a Gaza è in atto un genocidio».

Foto copertina: ANSA / MASSIMO PERCOSSI | Papa Francesco durante l’udienza a piazza San Pietro, Città del Vaticano, 9 ottobre 2024