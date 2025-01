Addio a Perry, l’asinello che ispirò il personaggio di Ciuchino nei film di Shrek

Il Barron Park di Palo Alto, in California, ha annunciato la morte dell'animale, che era malato da tempo

L’asino più famoso della storia del cinema si è spento all’età di 30 anni. Giovedì 2 gennaio, è morto Perry, l’asinello che si ritiene abbia ispirato il personaggio di Ciuchino nei film di Shrek. Le condizioni di salute dell’animale erano peggiorate nell’ultimo anno, al punto che lo scorso giugno decine di appassionati della saga cinematografica erano accorsi al Barron Park di Palo Alto, dove Perry viveva, per fargli visita e festeggiare il suo trentesimo compleanno. L’asinello che ha ispirato Ciuchino è morto dopo aver lottato contro la laminite, una malattia che colpisce gli zoccoli.

Le foto per i film di Shrek

Nato nel 1994, Perry ha vissuto a Barron Park, a Palo Alto (California), dall’età di tre anni. Durante la fase di scrittura del primo film di Shrek, l’asinello posò per alcune foto che servirono a disegnare il personaggio di Ciuchino, interpretato nella versione originale da Eddie Murphy. Un lavoro per cui il Barron Park ricevette appena 60 sterline. Ad annunciare la morte di Perry è stato lo stesso parco californiano, che sui social scrive: «Era un membro amato della nostra comunità e sappiamo che molte persone saranno toccate dalla sua scomparsa. I piani per la commemorazione saranno annunciati presto».