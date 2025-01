Come cambierebbero le elezioni americane se gli Usa annettessero il Canada? La simulazione di Politico

La testata americana ha provato a prendere alla lettera la provocazione di Donald Trump di aggiungere un 51esimo stato. Il risultato? Il tycoon avrebbe molto da perderci

Nelle ultime settimane, Donald Trump è tornato più volte sull’ipotesi di rendere il Canada il 51esimo stato americano. Con ogni probabilità, non si tratta di nient’altro che di una semplice provocazione. Ma cosa succederebbe se il Paese guidato (ancora per poco) da Justin Trudeau venisse annesso agli Stati Uniti? Se lo è chiesto la redazione americana di Politico, che ha provato a mettere in fila qualche numero per capire come cambierebbe la politica a stelle e strisce. Lo scenario più probabile, si legge nell’articolo, è che l’annessione del Canada farebbe perdere parecchi voti a Trump e, più in generale, al Partito Repubblicano.

Le ultime elezioni Usa, se avessero votato anche i Canadesi

Se i Canadesi avessero potuto esprimere una preferenza tra Kamala Harris e Donald Trump alle ultime presidenziali, spiega Politico, la stragrande maggioranza dei voti sarebbe andata alla candidata democratica. La sfida per la Casa Bianca, con ogni probabilità, non sarebbe cambiata più di tanto. Per diventare presidente, Harris avrebbe comunque dovuto vincere in altri due stati chiave, cosa che non è riuscita a fare alle elezioni dello scorso novembre.

Un post provocatorio di Donald Trump che raffigura una mappa degli Stati Uniti che incorpora anche il Canada nel suo territorio (Truth/Donald J. Trump)

Come cambierebbe la composizione di Camera e Senato

I cambiamenti più significativi sarebbero arrivati però nella sfida per il Congresso. I due seggi per il Senato, viste le preferenze di voto dei Canadesi, sarebbero andati quasi sicuramente ai Democratici, riducendo il vantaggio dei Repubblicani da 6 a 4 voti. I calcoli di Politico sulla Camera sono un po’ più complessi. Mantenendo il numero di deputati a 435, il Canada dovrebbe eleggere con ogni probabilità 45 seggi, uno in meno della California. Questo significa che altri stati perderebbero alcuni deputati. In particolare, il Texas ne perderebbe 4, la Florida 3, New York, Illinois, Pennsylvania e North Carolina ne perderebbero 2 e decine di altri stati ne perderebbero uno a testa. Prevedere l’esito delle 45 sfide in Canada sarebbe impossibile, ma è molto probabile che i Democratici sarebbero riusciti ad aumentare i propri seggi alla Camera e conquistare la maggioranza. Trump, insomma, può scherzare quanto vuole sull’ipotesi di annettere il Canada. Ma dal punto di vista elettorale, avverte Politico, il tycoon potrebbe avere molto da perdere.

In copertina: Il presidente-eletto degli Stati Uniti, Donald Trump (EPA/Will Oliver)