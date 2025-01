Addio a Sam Moore: è morto a 89 anni il leggendario mr. «Soul Man» del duo Sam & Dave

Il musicista si era sottoposto da alcuni giorni a un intervento chirurgico. Con Dave Prater è entrato nella storia del soul americano

È morto all’età di 89 anni Sam Moore a Coral Gables, in Florida, dove stava recuperando da un intervento chirurgico a cui si era sottoposto alcuni giorni prima. Non era un cantante come tanti: Moore ha scritto le pagine più importanti del genere soul. E lo ha fatto insieme al collega Dave Prater, morto nel 1988, con il quale ha costituito il duo Sam & Dave. Dal 1961 al 1981 hanno composto, scritto e inciso 8 album in studio. Hold On, I’m comin’, Soul Man, You Don’t Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby e I Thank You sono solo alcuni dei brani che hanno valso loro l’ingresso nell’olimpo della musica. E anche nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 1992. I loro successi hanno giovato alla Stax Records, che è diventata grazie a loro una delle etichette soul più importanti di sempre. Il rapporto tra Sam e Dave fu a dir poco burrascoso. Nel 1968 Prater sparò alla moglie durante una lite domestica. Moore continuò a lavorare con lui ma in pratica tra di loro rimase solo una collaborazione professionale. Nel 1970 si sciolsero una prima volta, per poi continuare a realizzare musica insieme ma senza avere alcun rapporto lontano dal palco. «Per 12 anni abbiamo lavorato insieme, ma le nostre vite erano completamente separate», raccontò Moore come ricorda la rivista Rolling Stone, spiegando che senza Dave la casa discografica non aveva intenzione di investire su di lui. Nel 1988 Prater morì in un incidente d’auto: già da alcuni anni il duo si era sciolto e Prater si faceva affiancare da un altro cantante.