La storia di Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela di cui non si sa nulla da due mesi

La famiglia del giovane veneziano fermato il 15 novembre chiede l'intervento del governo

Alberto Trentini è un giovane cooperante italiano, nato al Lido di Venezia, che è stato fermato il 15 novembre dalle autorità venezuelane. Di lui non si hanno più notizie da allora. E oggi la famiglia, assistita dall’avvocata Alessandra Ballerini, chiede al governo italiano di «porre in essere tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzioni venezuelane, per riportare a casa Alberto e garantirne l’incolumità». I parlamentari Giuseppe Provenzano e Gianni Cuperlo hanno presentato un’interrogazione, insieme ai colleghi Fabio Porta, Enzo Amendola, Lia Quartapelle e Laura Boldrini, in cui si domanda al governo che iniziative stia prendendo e per sollecitare l’immediato rientro in Italia. Trentini lavorava per la Ong francese ‘Humanity e Inclusion’ che si occupa di assistere disabili. Era arrivato a Caracas il 17 ottobre scorso.

«Si trova in carcere senza alcuna imputazione formale»

«Alberto era arrivato in Venezuela il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito», si legge in una nota del legale che segue i parenti del ragazzo. Il giovane «è stato fermato a un posto di blocco, insieme all’autista della Ong. Dalle scarse e informali informazioni ricevute sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito a Caracas e, a oggi, ci risulta ‘prigioniero’ in una struttura di detenzione, senza che gli sia mai stata contestata formalmente nessuna imputazione». L’unica azione finora nota sul caso Trentini è la risoluzione urgente della Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), che il 7 gennaio ha chiesto al Venezuela di fornire informazioni immediate sulle condizioni di detenzione dell’italiano.

Chi è Alberto Trentini

Il suo profilo lo ricostruisce Il Giorno. Laureato alla Ca’ Foscari di Venezia Trentini si è specializzato all’estero in assistenza umanitaria. In Inghilterra ha seguito un master in ingegneria delle acque e della salute. Ha lavorato in Sud America, Ethiopia, Nepal, Grecia e Libano. Soffre di ipertensione. E non si sa se sta assumendo i farmaci necessari, né quali siano le sue condizioni. «Nessuna notizia ufficiale è mai stata comunicata da nessuna autorità Venezuelana né Italiana e di fatto, da quasi due mesi, nulla sappiamo sulle sorti di Alberto – si legge ancora nella nota dei parenti – tenuto anche conto che soffre di problemi di salute e non ha con sé le medicine né alcun genere di prima necessità. Dal suo arresto ad oggi, a quanto sappiamo, nessuno è riuscito a vederlo, né a parlargli. Neppure il nostro Ambasciatore è riuscito a comunicare con lui né ad avere sue notizie nonostante plurimi tentativi».