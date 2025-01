Il cancro al rene, il deepfake e le foto con l’IA: così una donna francese è stata truffata dal finto Brad Pitt per 830mila euro

La 53enne è stata contattata dalla sedicente madre dell'attore, che le ha chiesto soldi per sostenere delle cure. La vittima stava affrontando una depressione a causa del divorzio

È stata convinta a versare più di 830mila euro a un truffatore che si è spacciato per Brad Pitt. Una donna francese di 53 anni ha denunciato il raggiro spiegando di essere stata contattata nel febbraio 2023 dalla sedicente madre dell’attore, e poi dall’attore stesso, con tanto di video deepfake e foto generate con l’AI per corroborare la loro versione. Brad Pitt aveva bisogno di soldi per sostenere le cure per un cancro al rene. E come mai il facoltoso vip hollywoodiano non aveva denaro a sufficienza per provvedere da solo? Perché i giudici, questa la versione del truffatore, gli avevano bloccato i conti per la causa di divorzio con Angelina Jolie. «Mi mandava delle foto e quando le cercavo online non le vedevo. Allora mi diceva: “Queste sono le foto che ha scattato per me”», il racconto di prima mano della donna al programma tv Sept à Huit, «mi chiedo perché mi abbiano scelto per farmi del male a tal punto. Non ho mai fatto male a nessuno in vita mia. Queste persone meritano l’inferno». Anne, nome di fantasia, ha perso praticamente tutto. In un anno e mezzo ha versato al finto attore gran parte dei suoi averi, compresi i 775mila euro ricevuti dopo il divorzio dal marito. Un divorzio che le ha provocato una brutta depressione, che la donna sta affrontando tuttora e che l’ha resa più vulnerabile. Anne ha scoperto l’inganno quando sui tabloid è uscita la notizia che Pitt aveva iniziata la relazione con Inés de Ramón