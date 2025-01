È morto Furio Colombo: il giornalista e politico aveva 94 anni

Lo comunicano i familiari con una nota. Domani - mercoledì 15 gennaio - i funerali al Cimitero Acattolico di Roma

È morto stamattina – martedì 14 gennaio – Furio Colombo. Il giornalista, inviato della Rai ed editorialista de La Repubblica, già direttore dell’Unità e fondatore del Fatto quotidiano, ma anche parlamentare per tre legislature per i Ds, l’Ulivo, il Pd, aveva 94 anni. «Nella mattinata di oggi è deceduto all’età di 94 anni Furio Colombo, assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria», spiega una nota della famiglia. I funerali si svolgeranno al Cimitero Acattolico di Roma domani – mercoledì 15 gennaio – alle ore 15.00. «Intensissima la sua attività di giornalista – ricorda il comunicato – che lo ha visto inviato della Rai e corrispondente dagli Stati Uniti, editorialista di Repubblica, direttore de L’Unita, fondatore del Fatto Quotidiano. Parlamentare per tre legislature per i DS L’Ulivo e il PD. Ha svolto un’intensa attività culturale come autore di testi letterari e cinematografici e diretto per tre anni l’Istituto di Cultura di New York, nonché titolare di cattedra alla Columbia University. Ha svolto anche incarichi aziendali prima alla Olivetti e poi come Rappresentante Fiat negli Stati Uniti», conclude il comunicato.