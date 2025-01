Trump si intesta il cessate il fuoco a Gaza, l’annuncio prima dell’ufficialità: «Accordo possibile grazie alla mia elezione»

I media internazionali hanno confermato che Hamas ha firmato la bozza ma sul social Truth il presidente eletto ha bruciato la conferma ufficiale

«Abbiamo un accordo in Medio Oriente, gli ostaggi verranno liberati tra poco». Noncurante dell’etichetta diplomatica e istituzionale, Donald Trump ha esultato per la firma sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza prima ancora che l’ufficialità venisse data dai diretti interessati. Forte del ruolo e del contributo avuto dal suo inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff. In una serie di post sul suo social network Truth, il presidente eletto a novembre e che si insedierà il prossimo 20 gennaio si è intestato il raggiungimento dell’intesa, 15 mesi dopo l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza. «Questo accordo epico di tregua è potuto accadere solo grazie alla nostra storica vittoria di novembre, perché è stata un segnale al mondo intero che la mia Amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati», ha scritto Trump, «Sono entusiasta che gli ostaggi americani e israeliani tornino a casa per riunirsi alle loro famiglie e ai loro cari».

Accordo a Gaza, Trump esulta

Il presidente eletto, che a breve inizierà il suo secondo mandato alla Casa Bianca, ha assicurato che Gaza non sarà «mai più un rifugio sicuro per i terroristi» e che gli Stati Uniti «continueranno a promuovere la pace attraverso la forza». Trump ha quindi sottolineato che il risultato è stato ottenuto grazie al suo inviato speciale Witkoff, impegnato al tavolo dei negoziati in Qatar, che «continuerà a lavorare a stretto contatto con Israele e i nostri alleati». E ha infine aggiunto: «Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Provate a immaginare tutte le cose meravigliose che accadranno quando mi insedierà e la mia Amministrazione sarà pienamente confermata, in modo da poter assicurare altre vittorie agli Stati Uniti!».