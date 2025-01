Emanuele Filiberto senza filtri: «Il bidet? Mai usato. La mia ex mi lanciò un phon acceso in vasca e la mia prima volta è stata con una prostituta»

Dall'intimità agli apprezzamenti per il governo Meloni: il principe si racconta senza nascondere nulla, neanche i dettagli più imbarazzanti

Si lascia andare in un’intervista fiume e senza filtri Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Piemonte e Venezia. Un ritratto personale e sincero, che spazia dagli episodi più intimi della sua vita privata fino alle sue opinioni politiche, senza risparmiare dettagli e dichiarazioni controcorrente a Claudio Sabelli Fioretti per Repubblica. Sul fronte sentimentale, Emanuele Filiberto non nasconde gli alti e bassi vissuti nel suo matrimonio, tra un tradimento e l’altro. Tra gli aneddoti più clamorosi, però, spicca un episodio legato a una sua ex fidanzata, Natasha: «Mi tirò una bottiglia di whisky. Ma peggio fece quando mi lanciò nella vasca da bagno un phon acceso. Per fortuna il filo elettrico era corto e staccò il phon dalla presa», afferma.

Gli apprezzamenti al governo Meloni, il bidet e la prostituta

Il racconto non si ferma qui, entrando anche nei ricordi della sua giovinezza. Il principe racconta con naturalezza del suo primo rapporto sessuale, avvenuto con una prostituta: «Avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta». Il principe sfida anche alcuni tabù italiani, dichiarando candidamente di non utilizzare il bidet: «Ho sempre vissuto senza. È una roba italiana. E comunque vorrei sapere quanti italiani lo usano veramente», dice con tono provocatorio. Ma non è solo la sfera privata a emergere: il principe affronta anche temi politici, dando una visione del tutto positiva sull’attuale governo. Lui che la prima volta che si è recato alle urne ha votato per se stesso, e poi sempre per Silvio Berlusconi: «Incontrerei volentieri Giorgia Meloni. Mi piace e auguro lunga vita a questo governo, sta dando stabilità al nostro Paese», conclude.