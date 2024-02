Vittorio Emanuele di Savoia, i funerali sabato 10 nel Duomo di Torino: poi riposerà nella cripta reale di Superga

Le esequie per il “monarca mancato” nella cattedrale principale del capoluogo piemontese, e non nella Basilica della collina. Venerdì a Venaria la camera ardente

Si terranno sabato prossimo a Torino I funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, morto ieri all’età di 86 anni: ma nel Duomo della città, non nella Basilica di Superga come ipotizzato in un primo momento. Lo ha comunicato oggi la “Real Casa” con una nota ufficiale nella quale ha reso noto il calendario ufficiale dell’addio al “monarca mancato” di Casa Savoia. Venerdì 9 febbraio, dalle 12.30 alle 21, sarà allestita la camera ardente di Vittorio Emanuele nella chiesa di Sant’Uberto, all’interno della Reggia di Venaria. Sabato 10 alle ore 15 si terranno le esequie nel Duomo di Torino. Quindi, subito dopo la cerimonia funebre, il figlio dell’ultimo re d’Italia sarà sepolto «in forma strettamente privata» nella cripta reale nella Basilica di Superga.

