Lapo Elkan e il necrologio per Vittorio Emanuele di Savoia. In pochi sui quotidiani ricordano il padre di Emanuele Filiberto

Potevano esser di più, ma a parte tre annunci sul Corriere della Sera, in pochi hanno lasciato un necrologio a Vittorio Emanuele, morto a 86 anni. «Un caloroso sentito abbraccio ad Emanuele Filiberto e a tutta la sua famiglia per la perdita del caro padre». Il ricordo, da Lisbona, è firmato Lapo e Joana Elkann ed è pubblicato sul quotidiano di via Solferino. Uno dei pochi, a dire il vero, a parte altri tre, quattro necrologi in ricordo del principe in esilio.

Il necrologio sul Corriere

Vittorio Emanuele e l’ultimo pensiero sulla tradizione

In un messaggio di auguri inviato lo scorso 31 dicembre il figlio dell’ultimo re d’Italia invitava a preservare le tradizioni. «Il futuro di Casa Savoia è oggi affidato alle Sue giovani generazioni. Si è parlato molto, in questi ultimi giorni del 2023, anche su alcune importanti testate italiane, del futuro delle Dinastie nel mondo contemporaneo. Io credo che il servizio migliore che la mia Casa possa assicurare oggi all’Italia, sia nel fare del bene attraverso la filantropia e la beneficenza e, soprattutto, nel custodire le più sacre memorie della nostra storia, della nostra cultura e delle sue composite espressioni». I funerali di Vittorio Emanuele si terranno il prossimo sabato alle 15 alla basilica di Superga Torino. Attesi oltre a Casa Savoia i Borbone e gli Asburgo, gli Orleans e molti casati reali.

