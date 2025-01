Crosetto e Starmer a Kiev, la visita durante i bombardamenti russi: «Esplosioni a meno di 800 metri»

Il ministro della Difesa si trova nella capitale ucraina per alcuni incontri istituzionali tra cui quello con il presidente Volodymyr Zelensky

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trovava a non più di 800 metri dalle esplosioni dei bombardamenti russi che ha subito Kiev nella giornata di giovedì 16 gennaio. In visita nella capitale ucraina, l’esponente del governo era a poche centinaia di metri dal luogo dove hanno avuto luogo le deflagrazioni che hanno scosso la città. Nei minuti precedenti, l’aeronautica militare ucraina aveva avvistato un «drone nemico» che arrivando da Est sorvolava la capitale. Crosetto si trova a Kiev per una visita ufficiale nel corso della quale terrà alcuni incontri istituzionali, tra cui quello con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky di oggi pomeriggio.

Le esplosioni a Kiev vicino a Crosetto

A riferire delle esplosioni è stata anche l’agenzia stampa Afp, anche se attualmente non è chiaro se le esplosioni fossero dovute all’attacco del drone o al suo abbattimento da parte della difesa aerea ucraina. Questa, sul proprio canale Telegram, ha avvertito di aver respinto due droni che questa mattina sorvolavano Kiev. Nella città sul fiume Dnepr è presente anche il primo ministro britannico Keir Starmer, pronto a firmare un patto storico con le istituzioni ucraine. Una partnership «di 100 anni» che formalizzerà gli attuali aiuti economici e militari prevedendone altri.