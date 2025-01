Madre ritrova in Veneto il figlio scomparso 20 anni fa a Rimini, ma lui non vuole tornare a casa: «Sto bene per strada»

Stefano Zini vive senza fissa dimora nel Trevigiano. Vent'anni fa si era allontanato da casa sua lasciando la madre, oggi 87enne

Era il 2003 quando Stefano Zini, allora trentenne, scomparve da Rimini senza lasciare traccia. Per vent’anni la sua famiglia non ha avuto sue notizie. Fino all’inizio di gennaio, quando un controllo documenti della Polizia locale di Conegliano, nell’alto Trevigiano, ha svelato la sua identità. Stefano, oggi cinquantenne, non ha una fissa dimora, e non è intenzionato ad averne una. «Questa è la mia vita ormai», ha risposto alla madre. Una scelta che la signora Maria, 87enne, ha dovuto accettare con l’amarezza di chi sa di non poter riportare il figlio a casa dopo una separazione durata vent’anni.

La denuncia della scomparsa

Quando i due si sono rivisti, l’uomo ha fatto fatica a riconoscere la madre, tanto era il tempo trascorso dall’ultima volta che si erano guardati negli occhi. La signora Maria non ha mai smesso di cercare Stefano, ma solo nel 2022 aveva presentato la denuncia di scomparsa alle autorità, corredandola con alcune foto che il tempo ha reso poco aderenti all’attuale aspetto dell’uomo. Eppure, nonostante le difficoltà, la decisione è stata fondamentale, perché in meno di tre anni Stefano è stato individuato.

La madre ha paura per il suo destino

Ad assistere la signora Maria nelle ricerche è stata anche l’associazione Penelope, specializzata nell’assistenza a familiari di persone scomparse, a cui l’anziana si è rivolta. A raccontare dell’incontro è Giuseppe Degli Angeli, fratello di Marisa, la fondatrice dell’associazione. «Appena ricevuta la notizia siamo partiti per Conegliano. Sento spesso la signora Maria. Ed è molto provata. È molto triste ed è rimasta colpita dalle condizioni del figlio. Ha paura per il suo destino e anche per il suo stesso futuro, essendo molto anziana», ha raccontato Giuseppe Degli Angeli, citato dal Corriere di Bologna.

La scomparsa di Stefano

Tuttora non è chiaro perché Stefano abbia deciso di allontanarsi dalla Romagna e andare in Veneto. Nei primi anni 2000 era stato ospitato in un istituto di Forlì da cui si sarebbe allontanato definitivamente nel 2004 senza avvisare nessuno. Il suo ritrovamento è stato, se possibile, ancor più emozionante perché lo scorso anno una testimone aveva assicurato di averlo visto a Gorizia. Anche in quel caso la signora Maria partì assistita dall’associazione Penelope. Ma arrivata nella città friulana scoprì che l’uomo che aveva raggiunto non era suo figlio.