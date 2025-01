L’intreccio di mercato e la frase omofoba di Conceicao: «Mio figlio dormiva con un uomo? Attenzione, lui è un vero uomo» – Il video

Un giornalista gli aveva chiesto un commento su Joao Felix, nel mirino del Milan e anni fa compagno di stanza del figlio

L’allenatore del Milan Sergio Conceicao, da meno di un mese sulla panchina dei rossoneri e già protagonista con la vittoria in Supercoppa, si è reso protagonista di una brutta uscita in conferenza stampa prima della super sfida contro la Juventus. Non è una novità che dalla finestra di mercato invernale per il tecnico rossonero potrebbero arrivare dei rinforzi. Magari proprio in attacco. Negli ultimi giorni è salito di quota il nome di Joao Felix, attaccante del Chelsea e del Portogallo, connazionale quindi di mister Conceicao. Abbastanza da accendere le fantasie di tifosi e stampa. Per invitare l’allenatore a una risposta sul punto, un giornalista ha esordito prendendola alla lontana: «Le volevo chiedere di un giocatore che dormiva in stanza con suo figlio Rodrigo», riferendosi al periodo in cui Felix e Conceicao jr giocavano insieme al Benfica B. L’allenatore, credendo di rispondere con una battuta, se ne è uscito con una frase omofoba. «Ah, però messa così… mio figlio che “dorme con un uomo”… attenzione eh, lui è veramente un uomo eh». Un’esclamazione che non ha creato alcun imbarazzo nella platea, che ha risposto con una risata.