Il Milan festeggia la Supercoppa Italiana sulle note di Baby Gang (il trapper che non ama Salvini) – Il video

La scena è stata ripresa da una diretta social dei calciatori dopo la vittoria 3-2 contro l'Inter

I calciatori del Milan hanno festeggiato la vittoria della Supercoppa Italiana, chiusa con un 3 a 2 contro l’Inter, sulle note di Baby Gang. In una diretta su Instagram, gli atleti si sono ripresi mentre esultavano negli spogliatoi, cantando e ballando la canzone del trapper di Lecco, Tu Me Quieres. Nel video si vede inizialmente, in primo piano, Kevin Zeroli che tiene il cellulare, canta e coinvolge gli altri calciatori. Grande tifoso del Milan è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di certo, però, poco amato da Baby Gang. L’estate del 2023 avevano fatto scalpore le parole del trapper nei confronti di Salvini. «Gente così (Salvini e Sardone) devono morire, portano solo ignoranza e razzismo. In Italia non dovete proprio parlare perché della mia generazione non avete ancora visto niente. Fidatevi, meglio non provocarci. Evitate di parlare di cose che non sapete», aveva scritto sui social, scatenando il dibattito online. Tuttavia, a poco contano le polemiche del passato per i calciatori del Milan che hanno scelto di festeggiare la vittoria della Supercoppa sulle note del trapper.