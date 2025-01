Corea del Sud, i sostenitori del presidente Yoon fanno irruzione in tribunale dopo la convalida dell’arresto – Il video

Il tribunale distrettuale di Seul ha ordinato a Yoon di restare in custodia cautelare: è accusato di insurrezione e abuso di potere per aver imposto lo stato di emergenza il 3 dicembre

Un tribunale di Seul ha approvato l’estensione della detenzione del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, sotto una procedura di impeachment, citando la preoccupazione che possa «distruggere le prove». A seguito della decisione dei giudici, alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nell’edificio. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, precisando che alcuni manifestanti hanno lanciato sedie, rifiuti e altri oggetti verso gli agenti di polizia che circondavano il tribunale. Yoon, che è in detenzione da quando è stato arrestato mercoledì in una massiccia operazione delle forze dell’ordine nel suo compound, è accusato di insurrezione e abuso di potere per aver imposto lo stato di emergenza il 3 dicembre scorso e per aver presumibilmente inviato truppe al parlamento nazionale per impedirgli di approvare il decreto di destituzione.

Foto copertina: ANSA / YONHAP / POOL | Un sostenitore del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol scavalca la recinzione del tribunale del distretto occidentale di Seoul