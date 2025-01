Mourinho si butta sul vino: nome, costo e provenienza del suo rosso delle colline portoghesi

L'allenatore, ora al Fenerbahce, è solo l'ultimo di una lunga serie di personaggi del mondo del calcio diventati produttori di vini dopo Messi, Iniesta, Pirlo, Spalletti

José Mourinho ha presentato il suo nuovo progetto, un vino rosso portoghese che porta nel nome dell’etichetta il soprannome più noto dell’allenatore portoghese. Si chiamerà The Special One, come disse di sé il ct 61enne quando sedeva sulla panchina del Chelsea ormai 20 anni fa. Mourinho, dopo il ritorno in Italia sulla panchina della Roma, è ora in Turchia ad allenare il Fenerbahce. Sulla scia di tanti ex calciatori, allenatori e personaggi del mondo del calcio, anche Mou ora si butta nel settore vitivinicolo come produttore. Prima di lui, hanno investito in questo ambito anche Leo Messi, Andrés Iniesta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi, Vincent Candela, Hernanes, Edinson Cavani, Alberto Malesani, Luciano Spalletti. Tutti dopo il precursore Niels Liedholm.

Quanto costa una bottiglia di vino The Special One di Mourinho

La sua bottiglia, con etichetta tutta nera, è già in vendita sul sito dedicato ed è disponibile per il pre-ordine. La box, con la lettera del ct portoghese che accompagna la bottiglia, è in vendita a 120 euro più Iva. «Essendo una persona che dà valore alla precisione, alla qualità e all’eccellenza in ogni impresa, sono orgoglioso di presentare il mio vino personale: The Special One», scrive nel post in cui condivide il video di presentazione del vino, «raccolto a mano da una delle mie regioni preferite in Portogallo, questo vino riflette lo spirito della mia terra e il mio desiderio incessante di godermi ogni momento della vita. Realizzato con passione e cura, è un regalo da una persona speciale a un’altra. Che si tratti di festeggiare una vittoria o di trascorrere del tempo con le persone a cui si tiene, questo vino è destinato a essere condiviso con qualcuno di veramente speciale».

The Special One, il vino di Mourinho

Il nuovo vino di José Mourinho, The Special One, è un vino rosso portoghese della regione della valle del Douro, in particolare – scrivono i siti specializzati – delle vigne coltivate nel Baixo Corgo. Si tratta di una varietà di vino rosso con le uve di Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca and Sousão. «Questo vino è morbido e corposo, con sapori vibranti di frutti rossi maturi e un tocco di spezie. I suoi tannini morbidi ed equilibrati creano un finale armonioso», è la descrizione delle caratteristiche dello Special One in bottiglia, «si abbina in modo eccellente con pasta, formaggi e una varietà di piatti di carne».