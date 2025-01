Più che un dono, Meta ha accettato di risarcire Donald Trump con 25 milioni di dollari

Ne parla il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dell'accordo. L'attuale presidente denunciò la piattaforma per aver oscurato i suoi profili social dopo gli attacchi di Capitol Hill

Meta, dopo aver eliminato il programma di fact checking, aver scelto l’ex capo di gabinetto di Bush come nuovo presidente degli affari globali, fa un altro regalo per l’attuale presidente USA. Meta ha accettato di pagare circa 25 milioni di dollari per chiudere una causa del 2021 intentata dal presidente Donald Trump contro l’azienda, dopo che la piattaforma di social media aveva sospeso i suoi account per via degli attacchi al Campidoglio del 6 gennaio di quell’anno. A parlare del caso è il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dell’accordo. Del totale 22 milioni andranno a un fondo per la biblioteca presidenziale di Trump, mentre il resto andrà alle spese legali e agli altri querelanti che hanno aderito. Da precisare: secondo quanto stabilito nel patteggiamento Meta non ammetterà alcun illecito. Trump, secondo quanto riporta il Wsj, ha firmato l’accordo di conciliazione mercoledì nello Studio Ovale.