Cpr in Albania, ancora una bocciatura: i giudici della Corte d’appello non convalidano il trattenimento dei migranti

I giudici della Corte di appello di Roma non hanno convalidato il trattenimento dei 43 migranti, perlopiù cittadini egiziani e del Bangladesh, rimasti nel centro albanese di Gjadër. E di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Si tratta della terza liberazione collettiva, fallimento per il governo di Giorgia Meloni, dopo quelle avvenute nei due precedenti trasferimenti di ottobre e novembre scorsi. L’esecutivo – che a dicembre, con una norma, ha tolto la competenza ai giudici della sezione immigrazione per affidarla a quelli della Corte d’appello – confidava in una conferma della disposizione del trattenimento. Che, però, non è arrivata. La decisione dei togati potrebbe contribuire a intensificare lo scontro tra l’esecutivo e la magistratura, già ai massimi livelli dopo l’iscrizione della premier nel registro degli indagati per il caso Almasri. Ora, i 43 migranti torneranno in Italia, dove avranno 14 giorni per presentare ricorso contro il rigetto della loro domanda d’asilo. Ieri, la commissione territoriale, in video-collegamento, ha infatti dichiarato «manifestamente infondate» tutte, tranne una, le richieste di protezione internazionale.

Le precedenti bocciature

La prima pronuncia dei giudici della sezione immigrazione sui trattenimenti non convalidati risale al 18 ottobre e ha riguardato 12 richiedenti asilo bengalesi ed egiziani. I giudici, si legge nelle ordinanze simili tra loro, hanno negato la convalida per «l’impossibilità di riconoscere come “Paesi sicuri” gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell’inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto ad essere condotte in Italia». La seconda decisione è invece arrivata l’11 novembre, e riguarda 7 persone. Rispetto al primo caso, il governo Meloni aveva nel frattempo emanato un decreto per definire la nuova lista di Paesi sicuri. Il provvedimento non è tuttavia servito a evitare un esito diverso rispetto alla prima pronuncia. I magistrati hanno infatti sospeso il giudizio sulla convalida del trattenimento rimettendo tutto nelle mani della Corte di giustizia europea. Ma la sostanza non è cambiata: i richiedenti asilo sono stati liberati. Nello stesso tempo, i giudici hanno chiesto alla Corte di Lussemburgo chiarimenti sulla compatibilità, definita «dubbia», del decreto del governo con le norme europee. Il 25 febbraio è attesa la pronuncia su questa materia da parte dell’organismo Ue.

