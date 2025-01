Europa League, sarà Roma-Porto ai playoff. Possibile derby con La Lazio agli ottavi – Tutte le sfide

I giallorossi se le vedranno con una big del calcio europeo nel dentro-fuori per accedere agli ottavi

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff di Europa League, per stabilire chi raggiungerà agli ottavi di finale le otto teste di serie della seconda competizione continentale. La Roma, arrivata 15esima nella prima fase, se la vedrà con il Porto. L’altra romana, la Lazio, ha invece già strappato il biglietto per la prossima fase, essendosi qualificata con il primo posto assoluto del girone iniziale. Agli ottavi affronterà una tra Ferencvaros, Porto, Viktoria Plzen e proprio Roma. Anche qui, come in Champions League, è quindi possibile un derby tutto italiano nella prossima fase. Le gare di andata dei playoff si giocheranno giovedì 13 febbraio, quelle di ritorno una settimana dopo il 20 febbraio.

Ecco tutti gli scontri in programma, secondo il sorteggio svoltosi oggi a Nyon: