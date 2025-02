Condannato l’ex pm tifoso del Torino, i video intimi cancellati per salvare Demba Seck: ora deve risarcire anche Meloni e Nordio

Già sanzionato a livello disciplinare dal Csm per questa vicenda, Enzo Bucarelli dovrà risarcire anche l'ex fidanzata del calciatore. La donna era stata convinta da lui a ritirare la querela per revenge porn

L’ex pm di Torino, Enzo Bucarelli, è stato condannato a un anno e nove mesi e 10 giorni, con sospensione della pena, e l’interdizione dei pubblici uffici. Il magistrato era accusato di aver cancellato dal cellulare del giocatore Demba Seck alcuni video compromettenti per l’allora calciatore del Torino. Si trattava di filmati con l’ex fidanzata, realizzati senza il consenso della donna, ignara di essere ripresa.

Le prove cancellate dal pm tifoso

Quei video erano stati diffusi dal giocatore tra gli amici. Perciò era stato aperto un fascicolo di indagine per revenge porn. Inchiesta poi chiusa con un’archiviazione, proprio a causa della cancellazione delle prove del giocatore del Torino. L’ex fidanzata di Demba Seck aveva anche ritirato la denuncia, convinta proprio dal magistrato Bucarelli.

Le condanne e i risarcimenti

La condanna per Bucarelli è stata decisa dal gup di Milano, Luigi Iannelli, che ha disposto la liquidazione dei danni per un 10 mila euro alla ragazza. Altri 10 mila euro alla Presidenza del Consiglio e 15 mila euro per il ministero della Giustizia. Bucarelli era stato sanzionato dal Csm per questa vicenda. Ed era stato trasferito a Genove, con funzioni di giudice civile. Respinta la richiesta del suo avvocato, Michele Galasso, di assoluzione con la formula più ampia possibile.