Shakira, Beyoncé, Lady Gaga: i Grammy 2025 sono al femminile ma Kendrick Lamar vince per la migliore canzone. Lo show di Stevie Wonder e Herbie Hancock – I video

La cerimonia dedicata alle vittime degli incendi nella Crypto.com Arena

La vittoria di Shakira per il miglior album pop latino dell’anno con Las mujeres ya no lloran (Le donne non piangono più). E quella di Beyoncé, che diventa la prima artista di colore a vincere il premio per il miglior album country nella cerimonia dei 67esimi Grammy Awards dedicata alle vittime degli incendi di Los Angeles. Mentre Lady Gaga annuncia il video del suo nuovo singolo Abracadabra con un’estetica che strizza l’occhio all’era di The Fame Monster e segna il suo ritorno alle origini con l’album “Mayhem”. Poi, in duetto con Bruno Mars, canta California Dreamin’. Intanto nel parterre della Crypto.com Arena, palazzetto dove di solito giocano i Lakers, il presentatore Trevor Noah continua a fare appelli al pubblico affinché faccia donazioni al fondo Fire relief in favore delle vittime dei roghi, che sono stati dichiarati estinti al 100% solo questo fine settimana.

Kendrick Lamar

Ma è Kendrick Lamar a vincere il Grammy Award per la migliore registrazione dell’anno per la sua canzone Not Like Us, in cui alimenta lo scontro velenoso tra lui e il suo grande rivale, Drake. Il rapper ha battuto Beyoncé, Taylor Swift e Billie Eilish e si è aggiudicato questo prestigioso premio come attore. Un’incoronazione che ha il sapore della vittoria totale per l’artista, che la prossima settimana si esibirà nel tradizionale concerto gigante in occasione del prossimo Super Bowl. Lady Gaga, premiata per il miglior duo, ha dedicato il premio ai transgender criticando Donald Trump. In compenso Beyoncé vince il premio come miglior album dell’anno per Cowboy Carter.

Shakira

La cantante colombiana, che oggi compie 48 anni, ha ricevuto il premio dall’attrice Jennifer López e ha ringraziato con il primo discorso politico della serata: «Dedico il premio a tutti voi, fratelli e sorelle immigrati in questo Paese. Siete amati, siete preziosi e combatterò per voi. A tutte le donne che lavorano ogni giorno per mandare avanti la famiglia: siete un vero scudo», ha detto la musicista stringendo il grammofono dorato (il quarto che si aggiudica nella sua carriera). L’ultimo ringraziamento ai due figli avuti con il calciatore Gerard Piqué, Milan e Sasha di 12 e 10 anni, che erano seduti accanto a lei: «Mi sostenete in modo incredibile e io sono orgogliosa del vostro buon cuore», ha detto Shakira.

Beyoncé

Beyoncé ha vinto il Grammy Award per il miglior album di musica country con Cowboy Carter. La cantante texana, che ha ricevuto undici nomination, era tra le grandi favorite. La sua vittoria, annunciata sul palco dalla rivale Taylor Swift, non piacerà al mondo tradizionale e conservatore del country, che non ha apprezzato il suo schierarsi alle presidenziali americane per la candidata democratica Kamala Harris. L’album con cui Queen Bey si è appropriata delle origini nere di un genere storicamente considerato monopolio dei bianchi era stato clamorosamente snobbato (neppure una nomination) ai Country Music Awards 2024. Beyoncé ha ricevuto il suo primo grammofono dorato della serata dalle mani do Swift, che 15 anni fa ha vinto lo stesso premio per Fearless e che stasera è sua rivale per il premio più ambito, quello per il miglior album dell’anno.

Wonder e Hancock

Il momento più toccante però è il ritorno di Stevie Wonder. Il 74enne ha cantato We are the world , la canzone manifesto degli anni ’80 nata da un’idea di Quincy Jones, morto a novembre. Ad accompagnarlo un’altra leggenda della musica jazz e non solo: Herbie Hancock, quasi 85 anni. Hancock aveva accompagnato prima la cantante e attrice Cynthia Erivo, che ha incantato la platea con la sua esibizione travolgente del brano di Frank Sinatra Fly me to the Moon. L’attrice Janelle Monae ha invece reso omaggio a Michael Jackson regalando una performance di canto e ballo sul modello dell’icona del pop. Sabrina Carpenter ha vinto il Grammy per il miglior album pop vocal con Short n’ Sweet. La cantante della Pennsylvania, 25 anni, ha sbaragliato big come Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish.

Carter

Anche l’ex presidente americano Jimmy Carter ha ricevuto un Grammy Award postumo – il suo quarto – per la versione audio di una raccolta dei suoi discorsi domenicali alla sua comunità religiosa in Georgia. Billie Eilish ha invece cantato Birds of a feather, terminando con un “I love you LA”. «Quest’anno abbiamo perfino dubitato che avremmo celebrato i Grammy», ha detto dal palco il presentatore Trevor Noah. «Siamo appena sopravvissuti alla catastrofe più grave nella storia del nostro Paese. Un’intera comunità è andata in cenere. Per questo stasera non celebriamo solo la musica, ma questa città», ha concluso. Gli annunci pubblicitari celebrano negozi e società locali e i soldi raccolti andranno alla comunità dei musicisti che hanno perso casa, studi di registrazione, strumenti e archivi negli incendi.

La lista dei vincitori

Questa la lista dei vincitori dei riconoscimenti più importanti: Album dell’anno: “Cowboy Carter”, Beyonce’ – Disco dell’anno, per la performance complessiva: “Not Like Us”, Kendrick Lamar – Canzone dell’anno (autori): “Not Like Us”, Kendrick Lamar – Rivelazione dell’anno: Chappell Roan – Miglior interpretazione pop: “Espresso”, Sabrina Carpenter – Miglior album vocal pop: “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter – Miglior videoclip: “Not Like Us”, Kendrick Lamar – Miglior album rap: “Alligator Bites Never Heal”, Doechii – Miglior brano rap: “Not Like Us”, Kendrick Lamar – Miglior interpretazione rap: “Not Like Us”, Kendrick Lamar – Miglior Album Dance/Electro: “Brat”, Charli XCX. Miglior Album Rock: “Hackney Diamonds”, The Rolling Stones – Miglior Performance Rock: “Now and Then”, The Beatles – Miglior Album Country: “Cowboy Carter”, Beyonce’ – Miglior Performance Country da solista: “It Takes a Woman”, Chris Stapleton – Miglior Performance Country Duo: “II Most Wanted”, Beyonce con Miley Cyrus – Miglior album di musica internazionale: “Alkebulan II”, Matt B con la Royal Philharmonic Orchestra.