Per risparmiare sigilla le finestre, spegne i termosifoni e raziona l’acqua: la moglie lo trascina in tribunale

Il gip di Bari, Isabella Valenzim ha condannato l'uomo, che dovrà anche risarcire la moglie

L’ossessione del marito per il risparmio si è trasformata in un vero e proprio incubo per una donna di Bari. Spegnere i riscaldamenti anche nei giorni più gelidi, sigillare le finestre con lo scotch per bloccare ogni spiffero, razionare l’acqua fino al punto da rendere difficile persino l’igiene personale: erano queste le regole imposte in casa dall’uomo, 58 anni, alla moglie. Un atteggiamento soffocante che ha spinto la moglie a rivolgersi alle autorità, denunciandolo per violenza privata. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, Isabella Valenzi, ha condannato l’uomo a risarcire la moglie con 450 euro. Oltre all’accusa di violenza privata, il 58enne è stato ritenuto colpevole di inosservanza degli obblighi di mantenimento.

La condanna

Secondo quanto emerso dalla denuncia, il marito aveva trasformato la casa in una sorta di bunker, dove il risparmio estremo prevaleva su qualsiasi altro bisogno. La situazione era degenerata al punto da compromettere la qualità della vita della moglie, impossibilitata persino a prendersi cura di sé. Le continue privazioni avevano portato a frequenti litigi, finché la donna ha deciso di dire basta e denunciare il coniuge. Dopo la condanna, l’avvocato del 58enne ha annunciato il ricorso.