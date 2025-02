Due bicchieri prima di guidare? Si possono bere quasi sempre. Il test di Quattroruote con il nuovo codice della strada

Solo in un caso su 16, un volontario ha superato il limite imposto sul tasso alcolemico. Ma tutti hanno guidato peggio, anche sotto i 0,5 g/L

Due bicchieri di vino si possono bere se poi si deve guidare? Sì, secondo il test di Quattroruote, riportato oggi anche su Libero, che si inserisce nel dibattito generato dal nuovo codice della strada. Il testo prevede multe più salate per coloro che vengono sorpresi a guidare in stato di ebbrezza, ma il tasso alcolemico che l’etilometro deve rilevare per comminare le sanzioni non è cambiato. Il limite resta fissato a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Eppure, quando si esce a pranzo, a cena, a fare aperitivo, da quando è entrato in vigore il nuovo testo, gli interrogativi si sono moltiplicati: «Potrò bere? Un bicchiere? Forse due?», si chiedono i commensali.

Il test di Quattroruote su quanto si può bere prima di guidare

Per questo, la rivista dedicata al mondo dell’auto ha effettuato un test empirico, ma comunque significativo per farsi un’idea. Quattroruote ha selezionato due coppie di volontari, due donne e due uomini. I volontari hanno consumato le dosi alcoliche che sono indicate come sicure dalla tabella elaborata dal ministero della Salute. Secondo le indicazioni, a stomaco pieno, sia donne che uomini potrebbero bere due bicchieri di birra (330 ml), oppure due calici di vino (125 ml il rosso, 100 ml il bianco), oppure ancora due shot (40 ml) di superalcolici a distanza di un’ora, senza superare il limite. Le bevande scelte sono state birra, vino rosso, prosecco e gin, somministrate a fine pasto la prima e un’ora dopo la seconda. A effettuare i test svolti in un circuito automobilistico in provincia di Pavia sono stati i vigili urbani di Buccinasco, Comune dell’hinterland milanese.

I risultati del test: due bicchieri prima di guidare si possono bere (quasi sempre)

Alla fine, tutti i volontari sono risultati idonei alla guida, tranne una delle due donne, dopo aver bevuto gli shot di gin. Il test ha evidenziato anche che pur potendo legalmente guidare, tutti i candidati hanno offerto performance peggiori al volante una volta bevuto. Particolarmente difficoltoso lo slalom: i quattro volontari hanno guidato più velocemente e hanno buttato a terra più ostacoli rispetto alla stessa prova effettuata da sobri.

Quanti bicchieri si possono bere prima di guidare? La tabella del ministero della Salute

I risultati sono coerenti con quanto riporta la tabella del ministero della Salute.