La bufala di Whatsapp e la terza spunta blu quando viene fatto uno screenshot

Una vecchia leggenda metropolitana tornata virale anche grazie a un noto sito di tecnologia

È tornata a circolare una vecchia leggenda metropolitana: quella delle tre spunte blu su WhatsApp. Secondo la recente narrazione, la terza spunta blu indicherebbe che il vostro interlocutore ha fatto uno screenshot della conversazione privata. Una situazione sgradevole, che potrebbe scatenare non poche discussioni tra gli utenti dell’applicazione di messaggistica di Meta. Spieghiamo perché è una bufala.

Per chi ha fretta

Meta non ha mai rilasciato alcuna comunicazione riguardo una fantomatica terza spunta blu su Whatsap.

Sul blog di Whatsapp non è presente alcun annuncio a riguardo.

L’app è fatta per tutelare la privacy degli utenti, fornendo diverse opzioni personalizzate per tale scopo. Una scelta del genere andrebbe contro questa filosofia da parte di Meta.

A rafforzare la falsa narrazione è stato Tom’s Hardware, con un articolo successivamente rimosso.

Analisi

Ecco uno dei tanti post che hanno sostenuto la narrazione della terza spunta:

Tra i siti che hanno contribuito a diffondere la bufala è stato Tom’s Hardware:

Ora il link all’articolo ritorna l’errore 404, considerato che è stato rimosso.

L’articolo rimane pubblicato su MSN:

Consultando il blog di Whatsapp (anche in inglese), non risulta in alcun modo una tale novità, neppure in test:

Risulta ulteriormente infondato in quanto l’app è stata creata per tutelare la vostra privacy. Infatti, è possibile attivare diverse opzioni utili come quella dei messaggi effimeri, dove questi non risultano più visibili dopo un periodo di tempo impostato dall’utente (ore o giorni). L’aggiunta di una opzione così invasiva risulterebbe una contraddizione di fronte alla protezione della privacy di ogni utente.

Conclusioni

Non esistono prove dell’esistenza di un test o di una futura opzione su WhatsApp che permetta di scoprire se qualcuno abbia fatto uno screenshot delle chat, tantomeno con l’introduzione di una terza spunta.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.