«Montoya por favor» il tradimento a Temptation Island Spagna diventa virale. Ora tutti cercano (e vogliono) il concorrente andaluso – Il video

La clip di due minuti è stata vista oltre 100 milioni di volte. Molti account di squadre e competizioni sportive lo hanno ripreso, rendendolo un tormentone. E lui ha trovato la sua "fama"

Chi in questi ultimi giorni, scrollando sul suo cellulare, non ha incontrato tre semplici parole: «Montoya por favor»? Probabilmente nessuno. Post su X dello Us Open, di account ufficiali di squadre di calcio blasonatissime come Borussia Dortmund e Atletico Madrid, ma anche del Top 14, la massima serie di rugby francese. Cos’hanno in comune tutti questi video? Un giocatore protagonista di una lunghissima corsa. Un trend che sembra aver investito tutto d’un tratto i social media. E che deriva – brutto ma vero – da una semplice clip di due minuti di La Isla de las Tentaciones, versione spagnola di Temptation Island: un vero e proprio tradimento in diretta tv e lo scatto del fidanzato disperato che tenta di interrompere tutto nel cuore della notte. Uno spezzone visto oltre 120 milioni di volte in giro per il mondo.

Il tradimento e la corsa sotto la luna

José Carlos Montoya è un concorrente andaluso della celebre trasmissione, insieme alla fidanzata Anita. I due, come da regolamento, entrano in due villette separate dell’isola dove i “single” hanno il compito di metterli alla prova per testare la loro fedeltà. Inutile dire che ogni tentazione a cui uno dei due deve resistere è filmata e mostrata su uno schermo all’altro. Ed è esattamente il caso del video in questione. Montoya viene condotto fuori dal resort dalla conduttrice Sandra Barneda, che gli fa vedere il tradimento di Anita in diretta. Non un semplice bacio, ma un rapporto sessuale – nascosto sotto le coperte – che scatena la reazione disperata del giovane. Prima guarda incredulo lo schermo, poi si lancia in ginocchio sulla sabbia, tirandosi i capelli e insultando Anita. Infine, violando le norme che gli impongono di non interferire con quanto sta accadendo, si lancia di corsa sulla riva del mare in piena notte per attraversare l’isola e raggiungere la villetta della ragazza. Sandra Barneda tenta di frenare l’impeto gridando più volte le celebri parole: «Montoya, por favor». Un richiamo all’ordine inutile, mentre il montaggio sapiente mostra la rincorsa di Montoya intervallata dalle scene bollenti nella camera da letto.

Il confronto tra i due, la fuga dall’isola e il perdono

La corsa del giovane viene fermata nei pressi della villetta, ma le sue grida avevano messo in allarme Anita che esce dalla sua camera. Qui avviene il confronto tra i due. Montoya continua a gridare disperato e le dice che è finita, lei viene trattenuta e consolata da un tentatore. «Perché? Perché?», è il grido ripetuto dal giovane. Anita si divincola e corre da lui, violando le regole, chiedendogli perdono: «Andiamo via di qua». La conduttrice tenta di separarli ma la giovane è stretta al ragazzo: «Voglio andare con lui ora, voglio andarmene via». Per la cronaca, Anita aveva già tradito Montoya baciando un “single” in piscina e Montoya stesso aveva flirtato in maniera abbastanza spinta con una tentatrice. I due hanno davvero abbandonato la trasmissione e – così dicono dalla Spagna – starebbero ancora insieme.

Il Real Betis e il falò ricreato

C’è chi ha sfruttato la viralità del video spingendosi oltre il semplice tweet. È il caso del Betis Siviglia, club di calcio della Liga spagnola nonché squadra del cuore dello stesso Montoya. In un video-annuncio per l’acquisto dell’attaccante colombiano Cucho Hernandez, il Betis ha ricreato la scena di Temptation Island invitando proprio Montoya. C’è la presentatrice, gli amici di Montoya e lo “schermo del tradimento” su cui scorrono i gol di Hernandez. «Perché mi fai vedere tutto questo?», chiede Montoya. «Non gioca neanche per la mia maglia, che vergogna». Poi Hernandez compare con la maglia del suo Betis, e scattano la festa e gli abbracci con gli amici. Insomma, finalmente un lieto fine a un falò di Temptation Island.