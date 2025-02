Trieste, imbrattata la foiba di Basovizza con vernice rossa: «Atto di vandalismo ignobile»

«Morte al fascismo» e «Trieste è nostra», sono le scritte comparse sul piazzale del monumento

La Foiba di Basovizza (Trieste) è stata colpita da un atto di vandalismo nelle prime ore di questa mattina 8 febbraio. Alcune scritte sono comparse sul piazzale del monumento, tra cui le frasi provocatorie «Trst je nas» (Trieste è nostra) e «Smrt fasizmu, svoboda narodom» (Morte al fascismo, libertà ai popoli). Gli operatori sono già al lavoro per rimuovere le scritte, che sono state tracciate con vernice rossa, segno evidente di un gesto ostile. La Foiba di Basovizza, che ogni anno attira numerosi visitatori, è al centro delle commemorazioni del 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, la giornata nazionale dedicata alla memoria delle vittime delle foibe. Le autorità sono al lavoro per identificare gli autori del gesto.

«Gesto vile»

La politica ha condannato l’episodio. Sandra Savino, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze e segretaria di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, ha definito l’accaduto un «ignobile atto di vandalismo». Secondo Savino, le scritte rappresentano «un’offesa alla memoria storica e al dolore di un’intera comunità. Sfregiare un luogo simbolo del sacrificio di tanti italiani è un gesto vile, che cerca di riaprire ferite mai del tutto rimarginate. Questo attacco non è solo vandalismo, ma un tentativo deliberato di minare la memoria e la riconciliazione», ha dichiarato la sottosegretaria.

La condanna di Paola Frassinetti

Condanna anche da Paola Frassinetti, sottosegretaria alla ministero dell’Istruzione e del Merito. «È tempo di superare simboli divisivi e di promuovere una vera riconciliazione, fondata sulla verità e sul rispetto della storia», ha dichiarato. Frassinetti ha aggiunto che, in occasione della cerimonia di oggi, sarà presente alla Foiba di Basovizza con alcune scolaresche, per spiegare ai giovani il significato di questa tragedia storica e l’importanza di preservare la memoria. «A pochi giorni dal 10 febbraio, questo gesto rappresenta non solo un’offesa alla memoria delle vittime, ma anche il segnale preoccupante che certe ideologie di odio e divisione, anziché dissolversi, vengono alimentate da nuove generazioni che non hanno vissuto quei tragici eventi», dichiara Fratelli d’Italia.