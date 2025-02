Dolci con salmonella ritirati dagli scaffali degli iper: quali sono i lotti segnalati dal ministero della Salute

Si tratta di due distinti prodotti della stessa azienda dolciaria

Il Ministero della Salute ha diffuso due diversi avvisi di richiamo per due distinti prodotti alimentari, ordinandone il ritiro dal mercato. L’allarme è stato diffuso per «rischio biologico» a causa di «sospetta contaminazione da salmonella». Il primo prodotto è la tartelletta ai frutti di bosco monoporzione prodotta da SweetCream. Il lotto di produzione è 24165-24267-24283-24305-24309-24310-24123-24113. La confezione interessata è la Master Box da 3 astucci per un totale di 9 pezzi. Il secondo prodotto ritirato è la monoporzione di Delizie al Limone, sempre della SweetCream. Si tratta della Master Box da 3 astucci per un totale di 9 pezzi. Il lotto di produzione è 24206-24249-24312-24163-24260-24278-24313-24316-24317. Come individuare il numero del lotto di produzione? La serie è indicata sul retro o sul lato alla confezione.

(foto immagine di repertorio, di Jennie Brown su Unsplash)