Lorenzo Rovagnati, è nata la figlia Sofia. La piccola arriva una settimana dopo l’incidente mortale dell’imprenditore

Si tratta della terza figlia del 42enne che ha perso la vita nello schianto in elicottero nel parmense

Si chiama Sofia ed è la terzogenita di Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dello storico salumificio morto una settimana fa in uno schianto in elicottero nel parmense. Sofia è terza figlia del 42enne i cui funerali verranno celebrati venerdì alle 14 alla chiesa di San Martino della città lombarda, dove sorge lo stabilimento principale della Rovagnati. A riferire della nascita è il Corriere della Sera. Intanto continuano gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, che ha portato allo schianto dell’elicottero su cui viaggiava l’imprenditore e due piloti (Flavio Massa e Leonardo Italiani, anche loro morti) il 5 febbraio scorso. Gli inquirenti cercano di capire se ci sia stato un difetto di costruzione o manutenzione. A tale scopo è stato nominato dalla procura di Parma come consulente tecnico l’ex pilota Stefano Benassi. I due piloti lavoravano entrambi per la Hoverfly, seguita nella vicenda legale Pierluigi Collura con l’avvocato Giulio Ursini. Lorenzo amministrava con il fratello Ferruccio Rovagnati l’azienda nata in Brianza dal nonno Angelo Ferruccio. Nata nel 1941 oggi la Rovagnati conta filiali in venti paesi, un migliaio di dipendenti e un fatturato milionario.