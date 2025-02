Dislike su Instagram? Arrivano le prime prove e solo per i commenti

L'opzione è visibile solo a un piccolo gruppo di utenti

Meta sta testando una nuova funzionalità, il tasto dislike (“non mi piace”) per i commenti nei post e Reel su Instagram. In questi giorni, diversi utenti avevano condiviso alcuni screenshot della novità, che però non risulta annunciata nei blog dell’azienda, sollevando dubbi sulla veridicità della notizia. La conferma arriva direttamente da Meta, contattata da Open: «Stiamo testando un nuovo pulsante accanto a ogni commento su un post di Reel o Feed per consentire alle persone di segnalare privatamente di non sentirsi a proprio agio con quel particolare commento o di trovarlo irrilevante». Il test è attivo solo per un piccolo gruppo di utenti, motivo per cui la nuova funzionalità potrebbe non essere ancora visibile a tutti.

L’obiettivo, come dichiarato d Meta, sarebbe quello di «aiutare le persone a controllare meglio la loro esperienza su Instagram e cosa vedono sull’app». Il prossimo test riguarda la conseguenza di questo “voto” da parte degli utenti: «In seguito, potremmo anche testare lo spostamento di questi commenti più in basso nella sezione commenti per contribuire a creare un’esperienza migliore».