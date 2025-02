Il primo corso prematrimoniale per chi non si sposa in chiesa, l’idea a Milano: gratis e anche da remoto

L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il comune e l'Ordine degli Avvocati: «Ogni coppia deve poter scegliere in modo consapevole»

È Milano la prima grande città italiana a lanciare un corso prematrimoniale laico per matrimoni e unioni civili. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il comune e l’Ordine degli Avvocati, punta colmare un vuoto. I corsi si svolgono infatti quasi sempre in ambito religioso, nonostante i riti civili siano in crescita da anni. L’iniziativa lanciata dal capoluogo lombardo punta quindi a offrire ai futuri coniugi l’opportunità di comprendere fino in fondo diritti e doveri legati al matrimonio. Anche tra chi sceglie di non seguire il rito religioso.

Come funzionano i corsi laici

A spingere per la nascita dei primi corsi prematrimoniali laici è stato innanzitutto il Comune di Milano. «Crediamo che sia giusto consentire ad ogni coppia di prendersi cura delle proprie scelte, in modo consapevole», spiega Gaia Romani, assessora ai Servizi civici. Il corso sarà gratuito e aperto a tutti coloro che intendono sposarsi o unirsi civilmente. Gli incontri si terranno a Palazzo Marino, sede del Comune, e prevedono la partecipazione di avvocati esperti di diritto di famiglia. Per chi non riuscirà a essere presente in carne e ossa al primo ciclo di incontri, in partenza a marzo, ci sarà la possibilità anche di seguire da remoto o in modalità mista.

I dati su matrimoni e unioni civili a Milano

Nel corso del 2024, a Milano sono stati celebrati 2.487 matrimoni. Di questi, soltanto 450 (ovvero il 18%) erano religiosi, i restanti 2.018 erano civili. A questi numeri si aggiungono poi le unioni civili: 127 tra coppie di uomini e 51 tra coppie di donne. Negli ultimi vent’anni, fa notare l’assessora Romani, i matrimoni a Milano hanno registrato un calo del 35%. Se si considerano solo le celebrazioni di tipo religioso, il crollo è ancora più verticale: -77% nel giro di due decenni. A crescere, invece, sono le unioni civili, che fanno segnare un +5%. Resta alto anche il numero di divorzi, che a Milano riguardano in media una coppia ogni due.

