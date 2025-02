Caos treni, Alta Velocità ancora in tilt per un Frecciarossa fermo vicino a Bologna: «Circolazione in ripresa». Quali treni coinvolti

Un guasto tecnico ha costretto il convoglio FR 9311 Torino-Napoli a fermarsi. Ferrovie dello Stato: «Rimborso integrale del biglietto per i passeggeri coinvolti»

Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea di alta velocità Bologna-Firenze, dopo che intorno alle 11.30 di oggi – venerdì 14 febbraio – il Frecciarossa FR 9311 Torino-Napoli si è bloccato per un inconveniente tecnico nei pressi del capoluogo dell’Emilia-Romagna e ha accumulato un ritardo di almeno tre ore. Sul sito, Trenitalia ha comunicato che i treni alta velocità già partiti potrebbero accusare un ritardo di massimo un’ora, mentre sei Frecciarossa direttamente coinvolti saranno rallentati di almeno un’ora. Su uno di questi, come si legge dalle note ironiche postate sui social media, ci sarebbe anche Matteo Renzi.

Circolazione in ripresa

L’inconveniente tecnico di questa mattina ha costretto a riprogrammare il servizio con deviazioni di percorso e allungamenti dei tempi di viaggio. «Ai passeggeri del treno coinvolto è stato predisposto il rimborso integrale del biglietto – si legge in un comunicato di Fs -. È stato necessario effettuare il trasbordo in linea su una ‘riserva calda’, ovvero un treno pronto a essere utilizzato rapidamente in caso di necessità. Durante lo svolgimento delle operazioni i passeggeri sono stati informati puntualmente sullo svolgimento delle operazioni e assistiti nel rispetto del protocollo previsto in questi casi».

I treni direttamente coinvolti

Sono sei i convogli il cui tempo di percorrenza ha subìto maggiori variazioni:

FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)

FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00)

FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48)

FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:29)

FR 9625 Milano Centrale (11:25) – Napoli Centrale (16:07)

Problemi sulla Bari-Pescara: «Rischio cancellazioni»

Traffico rallentato anche sulla linea Bari- Pescara, per un «inconveniente» a due passaggi a livello nei pressi del capoluogo pugliese. I treni alta velocità e intercity, fa sapere Trenitalia, «possono registrare tempi di percorrenza maggiori fino a 40 minuti», mentre i regionali «possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni».

Foto copertina: ANSA/Angela Gennaro | La stazione di Santa Maria Novella a Firenze