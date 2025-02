Sciopero dei trasporti il 14 febbraio: ecco i servizi a rischio e le fasce garantite a Roma, Milano, Firenze

Si rischia un nuovo venerdì nero per lo stop indetto dal sindacato Al Cobas, che chiede più sicurezza per i lavoratori e aumenti salariali di 150 euro al mese

Il giorno di San Valentino rischia di essere meno dolce del previsto per molti italiani. Venerdì 14 febbraio è in programma infatti un nuovo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico che interesserà metro, autobus e treni in diverse città italiane. Lo stop è stato proclamato dal sindacato Al Cobas e altre sigle sindacali del settore dei trasporti. Ecco quali sono i possibili disagi e i servizi garantiti nelle principali città italiane.

Gli orari dello sciopero a Milano

A Milano lo sciopero durerà 24 ore e riguarderà il trasporto pubblico urbano e suburbano, comprese metropolitane, autobus e tram. Atm scrive sul proprio sito che la mobilitazione potrebbe avere conseguenze nella fascia oraria compresa tra le ore 8.45 e le 15, così come dopo le 18 e fino al termine del servizio. Non è escluso che ritardi e cancellazioni si manifestino anche nelle fasce di garanzia, «con ripercussioni significative su tutta la mobilità cittadina», si legge nella comunicazione di Atm. Nessuna protesta per i lavoratori di Trenord, con i treni che funzioneranno regolarmente.

Gli orari dello sciopero a Roma

A Roma lo sciopero dei mezzi inizia giovedì 13 febbraio, dalle ore 20 fino alla mezzanotte. Le linee bus coinvolte dallo stop saranno: 023, 087, 089, 115, 128, 228, 23, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 98, 669, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 980, 981, 983, M04, M30, M40, M50. Funzioneranno regolarmente le linee notturne, mentre il servizio sarà garantito sino alle 20 del giovedì e dalle 0.01 di venerdì 14 febbraio.

Gli orari dello sciopero a Firenze

A Firenze lo sciopero dei mezzi durerà 24 ore e potrebbe creare disagi su molte linee del trasporto pubblico locale. L’agitazione, in particolare, riguarda il personale di Gest, società attiva nel trasporto tramviario della città. Anche il personale di Autolinee Toscane, che opera in tutta la regione, sarà coinvolto. Il servizio bus è garantito invece in due fasce: tra le 4.15 e le 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Anche nelle fasce di garanzia i collegamenti potrebbero essere più lenti del previsto.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero, si legge in un comunicato di Al Cobas, è stato indetto «contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo Atm e per la “reinternalizzazione” dei servizi di Tpl in appalto e/o sub-appalto». I lavoratori chiedono «la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri», la «pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi» e infine «un aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali».