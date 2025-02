Conte elogia Trump e condanna il «bellicismo occidentale». La risposta di Calenda: «Sei un traditore dell’Europa. Schlein svegliati» – Il video

Il segretario di Azione si scaglia contro il leader pentastellato dopo sue parole in merito alla trattativa condotta da Trump con la Russia per il cessate il fuoco in Ucraina

«Trump ha mentito. Ha mentito su chi ha iniziato la guerra; ha mentito sull’entità degli aiuti americani; ha mentito sul consenso di Zelensky. Trump vuole tornare a fare affari con la Russia e vessare l’Europa, Italia compresa e predare le risorse degli Ucraini tenendogli un coltello alla gola». Così il segretario di Azione Carlo Calenda si scaglia contro il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dopo le parole di quest’ultimo. Che ha elogiato il presidente degli Usa e la sua trattativa con la Russia per far finire la guerra in Ucraina senza coinvolgere il Paese invaso.

Conte: «Trump smaschera il bellicismo occidentale»

Secondo Conte, «Trump con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell’occidente sull’Ucraina e dice una verità che noi del M5S stiamo dicendo da tre anni assieme a tutti gli esperti militari: battere militarmente la Russia era irrealistico. Una verità che pesa come un macigno sulla premier Meloni che poteva ritagliare per l’Italia un ruolo da protagonista nel negoziato e invece ci ha portato a questo fallimento pur di compiacere le cancellerie internazionali. Io al suo posto mi dimetterei».

Calenda a Conte: «Sei un traditore dell’Europa»

Calenda insiste: «Conte approva le menzogne di Trump e le rivendica come proprie. Questo fatto è per noi dirimente rispetto a qualsiasi tipo di collaborazione parlamentare e locale. In questo tornante della storia se stai con Trump e Putin contro “le cancellerie europee” sei un traditore dell’Europa e dell’Italia». Il segretario di azione incalza il Partito Democratico: «Se il PD ne prenderà atto e avrà il coraggio di rompere ogni legame con i 5S allora si potranno trovare convergenze, altrimenti costruite pure la coalizione della sinistra per Trump e Putin, insieme ai 5S. Il momento di decidere è arrivato. Elly Schlein non puoi continuare a fingerti morta».



Fonte video di copertina: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev