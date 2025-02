Olly non si ferma più: dopo il successo a Sanremo vola «Balorda nostalgia». E ora lancia la Grande Festa a Milano per i fan

Il cantautore genovese in vetta alle classifiche di tutte le principali piattaforme di ascolto: bene anche l'album

Olly si gode la festa, e progetta di restituirla con gli interessi ai suoi fan. A cinque giorni dal successo al Festival di Sanremo, il brano Balorda nostalgia è stabilmente al primo posto degli ascolti in Italia praticamente su tutte le piattaforme: da Spotify ad Amazon Music, da YouTube (sezione musica) ad Apple Music. E su Spotify è approdata perfino nella top100 mondiale. Il successo del brano che ha trionfato a Sanremo tira la volta pure all’album Tutta Vita, che con oltre 400 milioni di stream audio e video è il più ascoltato su Spotify e Amazon Music questa settimana. Ancora non è chiaro se Olly cercherà di spiccare il volo oltreconfine partecipando all’Eurovision, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. Ma è certo che il cantautore genovese ha in mente di restituire tutto l’affetto e l’entusiasmo ricevuto in questi giorni dai fan – vecchi e nuovi – non solo con le tappe del tour già previsto nei club d’Italia, ma pure con una grande festa ad hoc. Si chiamerà proprio così: La Grande Festa. E si terrà il prossimo 4 settembre all’Ippodromo Snai di San Siro. Obiettivo, ha detto Olly nell’annunciare l’appuntamento, «celebrare con tutta la mia gente questo anno d’oro». Che è appena cominciato.