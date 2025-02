Paura a Verona per Moise Kean: dopo una botta alla testa si accascia a terra e viene trasportato fuori dal campo in barella – Il video

L'attaccante viola ha avuto la peggio in seguito a uno scontro con Dawidowicz

Paura per Moise Kean durante il secondo tempo di Verona-Fiorentina al Bentegodi. Dopo aver rimediato una brutta ferita sull’arcata sopraccigliare in uno scontro con Dawidowicz, l’attaccante viola – medicato dallo staff della squadra di Firenze – è rientrato in campo ma dopo pochi minuti si è accasciato a terra. Immediato l’intervento dei soccorsi, con il giocatore che è stato trasportato fuori dal campo in barella e con il collo immobilizzato fra gli applausi dello stadio. La società viola ha fatto sapere che l’attaccante «ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti».