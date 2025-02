Arriva una bolletta di 20 mila euro per l’acqua, ma è un’anziana che vive sola: l’ultimo caso a Modica

Quello dell'anziana non sarebbe l'unico caso nel Ragusano. Bollette considerate fuori misura avrebbero colpito altri residenti, infuriati contro la Iblea acque

Un’anziana residente a Modica, in provincia di Ragusa, ha ricevuto una bolletta dell’acqua da quasi 20 mila euro per i consumi del 2024. L’importo esatto ammonta a 19.213,88 euro e risulta del tutto spropositato rispetto ai 100 metri quadrati della casa della donna, tanto da averla lasciata completamente incredula: «Mi è preso un colpo quando l’ho vista. Non è possibile che una persona sola consumi così tanta acqua», ha dichiarato. Un caso simile a quello vissuto da molti residenti del comune noto per il cioccolato. A decine hanno segnalato rincari e bollette anomale, lamentando una gestione del servizio idrico poco trasparente.

Ragusa, la protesta dei cittadini contro le bollette dell’acqua

Secondo alcuni, la mancanza di controlli adeguati sui consumi reali ha avrebbe portato a bollette fuori misura. «Il caos gestionale del servizio idrico sta mettendo in difficoltà numerosi utenti, spingendo molti a chiedere chiarimenti e interventi urgenti da parte delle autorità competenti. Ora si attende una risposta da parte del Comune e della società Iblea Acque per capire se e come verranno rivisti questi importi, evitando che situazioni simili possano ripetersi in futuro», hanno scritto i cittadini in una nota diffusa alla stampa.