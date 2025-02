Fabrizio Corona davanti a Fuori dal Coro ammette gli errori sul Progetto Corona. Giordano tende la mano: «Diamo atto che ci ha messo la faccia»

Pace fatta tra il conduttore Mediaset e le'ex re dei paparazzi?

Continua lo scontro tra Fabrizio Corona e il giornalista di Fuori dal Coro Mario Giordano. Un inviato del programma di Rete 4 ha raggiunto l’ex re dei paparazzi per un servizio tv sulla sua nuova attività lavorativa “Progetto Corona” e l’ex re dei paparazzi ha perso le staffe. Nel servizio il giornalista intervista un ragazzo a cui avevano promesso il guadagno di quattromila euro in 30 giorni. Inizialmente ha investito 130 euro, polverizzati quasi subito, e nel giro di pochi giorni ha perso il resto del denaro investito. Non è l’unico ad aver avuto la stessa sorte. Il progetto Corona ha agito sulla piattaforma FxCess, con residenza nei paradisi fiscali: non è autorizzata a svolgere attività di servizi finanziari in Europa. Paradossalmente non sarebbe autorizzata manco nel suo paese d’origine, nelle Bermuda. Corona, raggiunto dal giornalista, nega le accuse. E rilancia insultando il conduttore Giordano. «Per fare audience, dovete pagarmi», spiega. Ma infine, dopo poste varie fatte dall’inviato ammette l’errore sul progetto.

Giordano seppellisce l’ascia di guerra: «Diamo atto a Corona che ci ha messo la faccia, ha ammesso che ha sbagliato, che in quel progetto c’era qualcosa che non andava. Ecco, vedete? Denunciare le cose serve». Criptico, ma forse neanche tanto, un ex amico di Corona, il giornalista Gabriele Parpiglia. «Ringrazio Dio di aver avuto l intelligenza di saltare sempre prima», ha scritto su X, mentre ha guardato il servizio.