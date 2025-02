Il preside scrive post contro il governo, l’eurodeputata leghista: «Rimuovetelo»

Leonardo Primus se l'è presa anche con Anna Maria Cisint, l'ex sindaca di Monfalcone

Leonardo Primus, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 6 di Udine, in alcuni post privati su Facebook, in cui ha espresso opinioni politiche fortemente critiche nei confronti del governo, della premier Giorgia Meloni e di alcuni esponenti politici del centrodestra, tra cui i ministri Matteo Salvini e Giuseppe Valditara. Primus ha criticato gli elettori di centrodestra e l’eurodeputata Anna Maria Cisint. Definendo l’ex sindaca di Monfalcone “pasionaria bisiaca” (della Bisiacaria, zona a sud di Gorizia che include anche Monfalcone, ndr).

Cisint ha infatti chiesto al ministro dell’Istruzione e del Merito di prendere provvedimenti. Sollecitando la rimozione di Primus dalla sua posizione. «Chi utilizza la scuola per fini politici e ideologici, screditando studenti e istituzioni, non dovrebbe più avere nulla a che fare con l’istruzione pubblica», ha affermato l’eurodeputata. All’Istituto comprensivo 6 fanno capo diverse scuole del capoluogo friulano, comprese le secondarie di primo grado Marconi e Bellavitis e diverse scuole primarie e dell’infanzia, per un totale di 1090 studenti.