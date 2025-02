Scuola, l’igiene è un miraggio: mancano sapone e carta igienica per uno studente su due – I dati

I dati raccolti tra gli alunni di tutta Italia tra banchi usurati e scritte sui muri che solo pochi istituti cancellano

Dopo il boom del gel igienizzante durante la pandemia da Covid, nelle scuole si torna a fare i conti con la carenza dei più basilari dispositivi di igiene personale: sapone per le mani e carta igienica. A rivelarlo è un sondaggio condotto dal portale Skuola.net, che ha coinvolto circa 1.500 studenti di scuole medie e superiori. I dati raccolti dipingono un quadro allarmante. Il 48% degli studenti interpellati denuncia la scarsa integrità strutturale dei banchi, spesso usurati o danneggiati. Ma la situazione non migliora negli altri ambienti scolastici: il 47% riferisce uno stato di abbandono nei corridoi, sulle pareti, sulle porte e sulle maniglie.

Bagni punto dolente delle scuole

Il vero punto dolente resta, però, quello dei bagni. Ben il 60% degli studenti segnala condizioni di sporcizia e malfunzionamenti, mentre per oltre un quarto degli intervistati (28%) la carta igienica e il sapone sono un lusso difficilmente reperibile. Complessivamente, il 39% non trova mai il sapone nei bagni scolastici, e il 48% è costretto a fare a meno della carta igienica. A rendere il quadro ancora più desolante è la diffusa presenza di scritte sui muri, con il 44% degli studenti che le segnala soprattutto nei bagni. La loro rimozione da parte delle scuole è rara: il 55% degli intervistati afferma che le scritte rimangono lì per anni, mentre solo il 10% ha riferito di interventi tempestivi da parte dell’istituto per cancellarle. C’è però un aspetto positivo: gli studenti sembrano rispettare la tecnologia scolastica. Lim, computer e tablet risultano essere in buone condizioni nel 78% dei casi.