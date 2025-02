Pavia, liceo infestato dalle zecche: 700 studenti non possono entrare in classe da giorni. E la disinfestazione non ferma i parassiti

A nulla sono serviti gli interventi degli operatori. Si prevede che gli alunni restino a casa almeno fino a lunedì 24 febbraio

Centinaia di studenti invasi dalle zecche. Succede al liceo scientifico Taramelli di Pavia dove le lezioni di circa 700 alunni sono state sospese per due giorni da lunedì 17 febbraio. Oggi sono rientrati, ma come hanno messo piede in aula, si sono accorti che i parassiti erano tornati. Sollecitata sulla questione, la dirigente ha deciso di rimandare gli studenti nuovamente a casa e ha avvisato la Provincia, in quanto proprietaria dell’immobile, e l’Ats, l’Agenzia di tutela della salute. Nell’istituto è stata quindi eseguita una nuova disinfestazione e nelle prossime 24-48 ore i tecnici ne svolgeranno un’altra ancora. La scuola ha deciso di provare a far rientrare gli studenti il prossimo lunedì 24 febbraio.

Piccioni portatori delle zecche

Come accade nella gran parte dei casi, a portare le zecche sono stati gli animali. In questo caso, i piccioni. Per questo, sono state posizionate una serie di reti anti-intrusione sopra il tetto dell’istituto. Tuttavia, considerata la struttura della scuola, impedire l’accesso ai piccioni è praticamente impossibile. L’istituto, infatti, affaccia su un ampio cortile interno su cui è difficile non far arrivare i volatili. Senza contare che attorno alla scuola vi sono diverse abitazioni. Qualora dovesse peggiorare la situazione, non si esclude che possa essere chiamato in causa il Comune.

Il tetto da rifare

«Un primo intervento era stato già messo in campo gli scorsi giorni, ma la situazione del centro storico necessita di un intervento più drastico al fine di “alzare le barriere interno/esterno“ per proteggere la scuola», dichiarano dalla Provincia. Nel frattempo, l’amministrazione ha approvato un progetto per la riqualificazione strutturale del tetto. Appena verrà conclusa la procedura di gara, partiranno i lavori.