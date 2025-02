“Trump Gaza”, ecco la fonte del video pubblicato da Donald Trump contro i palestinesi

Il video venne pubblicato a inizio febbraio da un account X

Il video “Trump Gaza”, che ha sconvolto i sostenitori della Palestina, è stato condiviso e inevitabilmente approvato da Donald Trump sui suoi canali social ufficiali. Non sarebbe opera del suo staff, in quanto risulta pubblicato diversi giorni prima. La clip, infatti, compare in un post del 7 febbraio 2025 dell’account “Nazi Hunters”.

In un nuovo post del 26 febbraio 2025, l’account condivide il post con il seguente commento: «So, it seems like Trump also saw it…». Probabilmente, speravano in una citazione.

