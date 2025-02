Papa Francesco, avanti con la terapia dopo una notte tranquilla. Fonti vaticane: «L’umore è buono». Oggi i risultati da nuove analisi

L'ultimo bollettino medico sul pontefice ha confermato i lievi miglioramenti delle sue condizioni di salute. Il Papa prosegue la terapia indicata dai medici, che però ancora non sciolgono la riserva sulla prognosi

Proseguono le terapie per Papa Francesco che sta effettuando altre analisi. Ricoverato al policlinico gemelli di Roma dal 14 febbraio, il Pontefice la scorsa notte ha dormito bene e questa mattina è di buon umore. Ha fatto colazione e sta riposando. Fonti vaticane confermano l’annullamento dell’Udienza Giubilare di sabato. Attualmente, invece, non è chiaro se e come Bergoglio si unirà ai fedeli per l’Angelus di domenica. Quello di oggi è il quattordicesimo giorno di ricovero presso l’ospedale romano. La prognosi di Francesco rimane riservata, ma fonti a lui vicine fanno sapere che le sue condizioni continuano a migliorare lentamente. In particolare, è rientrata la lieve insufficienza renale, mentre la tac evidenzia un’evoluzione regolare della polmonite favorita dalla terapia.

Il Papa e il contatto coi fedeli

Le condizioni di salute di Bergoglio sono «stabili rispetto a quanto comunicato ieri sera». I medici valuteranno i risultati dei nuovi esami e sulla base di quelli comunicheranno un nuovo aggiornamento nel pomeriggio. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Gemelli, oggi non sono previste visite per il Papa, che si tiene sempre «al corrente di quello che avviene, in particolare delle iniziative di preghiera dei fedeli». Infine, e fonti d’Oltretevere fanno sapere che Francesco rimane sottoposto all’ossigenoterapia e siede regolarmente in poltrona.